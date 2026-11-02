Iași. Trei persoane rănite în urma unui accident pe șoseaua Bucium

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de luni, 2 noiembrie, între două autoturisme, pe șoseaua Bucium, informează un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mihail Sturdza” al județului Iași. În urma evenimentului, trei dintre cei patru pasageri au fost răniți.

Din informațiile inițiale primite de Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași, prin apel la numărul unic de urgență 112, în accident au fost implicate două autoturisme și patru persoane.

În urma sesizării, „au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu personalul aferent”, mai arată comunicatul instituției.

Evaluările pompierilor de la fața locului au identificat trei persoane „conștiente și neîncarcerate” care au avut nevoie de „asistență medicală”, acestea „urmând să fie transportate la spital de către echipajele medicale, pentru investigații și îngrijiri de specialitate”.

De asemenea, echipele de intervenție au aplicat măsurile „specifice de prevenire și stingere a incendiilor”, precum și pentru „siguranța zonei în care s-a produs accidentul, pentru prevenirea apariției unor situații suplimentare de risc”.

Organele abilitate urmează să stabilească împrejurările și cauzele în care s-a produs accidentul.

ISU Iași le transmite cetățenilor câteva recomandări preventive pentru a evita astfel de evenimente:

Conducătorii auto

Adaptați „viteza la condițiile de drum și de vizibilitate” ,

, Păstrați „distanța de siguranță față de celelalte autovehicule” ,

, Evitați „manevrele riscante” ,

, NU utilizați „telefonul mobil în timpul conducerii”.

Cetățenii

În cazul în care se produce un accident rutier, apelați „imediat numărul unic de urgență 112” ,

, Comunicați „cât mai exact locul evenimentului și numărul persoanelor implicate, fără a interveni asupra victimelor prin manevre care le-ar putea agrava starea”.

Instituția le recomandă tuturor participanților la trafic să fie prudenți, responsabili și să respecte regulile de circulație, „pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții”.

Pentru mai multe informații despre comportamentul care trebuie să fie adoptat în aceste situații de urgență, se poate accesa platforma www.fiipregatit.ro și aplicația mobilă DSU.