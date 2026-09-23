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Iași. Tragedie pe drumul dintre Pașcani și Brătești. Trei persoane și-au pierdut viața

de Popa Denisa

Un accident grav s-a produs pe DJ 208L, pe drumul dintre Pașcani și Brătești, comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion, iar în urma impactului trei persoane și-au pierdut viața.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, în accident au fost implicate șapte persoane.

„Din nefericire, trei persoane au decedat: un bărbat, conducătorul autoturismului, o minoră și o femeie. Conducătorul autoturismului a fost găsit încarcerat.

Alte trei persoane – două femei și o minoră – au fost evaluate și asistate medical la fața locului de echipajele medicale și de prim ajutor calificat.

Conducătorul autocamionului, un bărbat, a fost evaluat la fața locului, fără a fi identificate leziuni în urma evenimentului”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Pașcani, echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași și echipajul de salvare aeriană.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Foto: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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