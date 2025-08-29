Un cuplu din județul Iași și-a găsit sfârșitul într-un tragic accident în satul Feredeni, comuna Deleni, vineri, 29 august. Pompierii ajunși la locul accidentului au găsit autoturismul răsturnat pe cupolă, într-o râpă, iar, în interior, atât șoferul cât și pasagera care îl însoțea erau deja decedați.

“Astăzi, în satul Feredeni, comuna Deleni, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o râpă.

La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Autoturismul a fost găsit răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime – o femeie și un bărbat – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața.

Cauza producerii accidentului rutier urmează a fi stabilită de către echipele de cercetare ale evenimentelor rutiere”, a transmis căpitan Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Pentru evitarea unor astfel de tragedii pe șosele, pompierii ieșeni vin cu o serie de recomandări pentru șoferi:

“Pentru reducerea riscului de producere a unor astfel de tragedii, recomandăm conducătorilor auto:

respectarea vitezei legale și adaptarea acesteia la condițiile de drum;

purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții vehiculului;

evitarea utilizării telefonului mobil în timpul condusului, fără sistem hands-free;

respectarea indicatoarelor și a regulilor de circulație;

evitarea conducerii sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau a oboselii;

verificarea periodică a stării tehnice a autoturismului;

adaptarea conducerii pe sectoarele de drum periculoase sau cu vizibilitate redusă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește că apelarea numărului unic 112 și furnizarea unor informații clare și corecte către operatori reprezintă un pas esențial pentru salvarea de vieți”.

Angela Croitoru

Foto ilustrativă: arhivă