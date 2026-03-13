Iași. Tânăr reținut pentru trafic de minori și proxenetism

Un bărbat de 27 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori și proxenetism. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna iulie 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se aflau două victime minore, cu vârstele de 16 și 17 ani, provenite din medii familiale profund disfuncționale, caracterizate de neglijare severă și abandon timpuriu, le-a recrutat în scopul exploatării sexuale”, anunță DIICOT.

Suspectul a adăpostit persoanele vătămate minore în imobile din comuna Ciurea și din municipiul Iași, și le-a determinat să practice prostituția în folosul său material. Începând cu luna septembrie 2025 și până la finele anului, bărbatul ar fi determinat o persoană vătămată majoră, de 18 ani, și i-a înlesnit, în schimbul unor beneficii materiale, practicarea prostituției, asigurându-i cazare în municipiul Iași. El administra anunțuri online și transporta victima la clienții care o solicitau pentru întreținerea de acte sexuale contra cost.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. Pe 13 martie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreuna cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Inspectoratul Județean de Poliție Iași.

(G. S.)