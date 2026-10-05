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Iași. Steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare a deschis Festivalul SACRUM. „Elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului.”

de Ioana Mărcuțianu

Steagul de luptă, din anul 1500, al domnitorului Ștefan cel Mare al Moldovei, va fi expus în sala Tezaur din cadrul Palatului Culturii din Iași, în perioada 4-30 octombrie. Relicva face parte din expoziția „Ștefan cel Mare: mărturia vitejiei și credinței” organizată de dr. Alexandru Constantin Chituță, alături de Muzeul Național de Istorie a României și de Complexul Național Muzeal Moldova Iași.

Vernisajul a avut loc duminică, 4 octombrie, de la ora 13:00, iar doritorii vor putea intra fără bilet la această expoziție întreaga lună octombrie, informează SACRUM Iași Art Festival.

Pe aversul steagului este cusută icoana Sfântului Gheorghe pe atlas roșu, cu fire de aur, argint, de mătase albă, verde și roșie. Sfântul este surprins în timp ce stă pe o pernă roșie, pe tron. Cu mâna stângă trage spada din teacă, iar cu dreapta trage de gardă și zdrobește balaurul cu trei capete care se află sub picioarele lui. Învinsă, creatura se încolăcește pe sub tron. Doi îngeri coboară din cer cu daruri: cel din dreapta îi aduce o sabie, iar cel din stânga un scut încrustat cu nestemate, iar apoi aceștia îi pun pe cap Sfântului Gheorghe o coroană frumoasă împodobită cu pietre scumpe. Steagul a fost dăruit Mănăstirii Zografu, de pe Muntele Athos, de către Ștefan cel Mare și a fost returnat României în perioada interbelică, iar de atunci, el face parte din tezaurul României.

În program, în aceeași zi, era programată conferința „Transcendentul care coboară”, de la ora 14:00, în sala Voievozilor, organizată de Tereza Sinigalia, istoric de artă și concertul compozitorului catalan Jordi Savall, în sala mare a Operei Naționale Române, de la ora 18:30, organizat de Cătălin Jeckel.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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