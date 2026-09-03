Tineri arestați după un conflict pe o stradă din Târgu Neamț
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Iași. Șofer arestat după un accident rutier – bărbatul era sub influența alcoolului și a plecat de la locul faptei

de Sofronia Gabi

Un tânăr de 25 de ani, din orașul Hârlău, județul Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. După impact a plecat de la locul faptei, fiind identificat ulterior de polițiști. Acesta a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Incidentul a avut loc pe 30 august, în jurul orei 22:00, pe DN 28B. Atunci a efectuat o manevră de depășire a unei coloane de autoturisme și ar fi intrat în coliziune cu o altă mașină care ar fi efectuat virajul la stânga. „În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 25 de ani ar fi fost proiectat și ar fi intrat în coliziune cu alte două autoturisme parcate, accidentând, totodată, un bărbat care se afla în calitate de pieton în zona respectivă. Victima, un bărbat din orașul Hârlău, a fost preluată de un echipaj medical și transportată la o unitate medicală din municipiul Iași, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

După producerea accidentului, tânărul a plecat fără încuviințarea organelor de poliție. „Ulterior, acesta a fost identificat și testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde, cu acordul acestuia, i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, mai arată sursa citată. Celălalt conducător auto implicat în accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe 2 septembrie tânărul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Hârlău, iar instanța de judecată a dispus luarea măsurii arestării preventive.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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