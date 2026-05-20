Iași. Procurorii au găsit la o vulcanizare un kilogram de cocaină într-un bidon de ulei

Cinci persoane cu vârste cuprinse între 38 și 50 de ani au fost reținute de procurorii DIICOT Iași într-un dosar penal cu acuze de trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc. „Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada august 2025 – mai 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut cocaină, drog de mare risc, cu suma de 500 lei pentru un gram. Inculpații au acționat independent, între ei existând însă anumite relații de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc destinate comercializării către clienți de pe raza municipiului Iași”, anunță DIICOT.

Din actele de urmărire penală s-a stabilit că unul dintre acuzați, în scopul de a evita descoperirea activității ilicite, a utilizat ca loc de depozitare și de comercializare a drogurilor, punctul de lucru al unei societăți comerciale pe care o administra, respectiv o vulcanizare. Cercetările efectuate au arătat că în intervalul de timp menționat, doi dintre inculpați, au vândut diferite cantități de cocaină, cu sume cuprinse între 500 și 1.000 lei la o tranzacție.

„Totodată, s-a stabilit că, în perioada 17-18.05.2026, unul dintre inculpați, în vârstă de 45 de ani, a vândut unuia dintre coinculpați circa 55 de grame cocaină și de asemenea, împreună cu un alt inculpat (50 de ani), administrator al atelierului de vulcanizare, a deținut aproximativ 1 kilogram cocaină, ascunsă într-un bidon de ulei. Aceste cantități de substanțe, au fost găsite și ridicate pe parcursul percheziților efectuate, în acest context fiind indisponibilizate și peste 730 grame canabis, drog de risc, grindere, cântare de precizie, precum și alte mijloace de probă”, mai anunță sursa citată.

Acuzații au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți fiind arestați preventiv pentru 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Iași.

