Iași. Preot arestat preventiv – este acuzat că ar fi agresat sexual două minore

Un preot din Iași a fost arestat preventiv de magistrații de la Judecătorie după ce a fost acuzat că ar fi agresat sexual două minore. Pentru faptele care au avut loc în perioada decembrie 2023 – august 2026, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și act sexual cu un minor.

„În perioada decembrie 2023 – august 2026, inculpatul, în vârstă de 47 de ani, a abuzat sexual două persoane vătămate minore, profitând de vulnerabilitatea acestora, cauzată de vârstă, de istoricul familial, de încrederea acordată în contextul în care acesta era preot paroh în localitatea în care domicilia una dintre minore”, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

După administrarea probatoriului magistratul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iași a dispus privarea de libertate pentru 30 de zile. Decizia instanței de fond nu este definitivă. „Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și luarea unei măsuri preventive reprezintă etape și măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat pentru administrarea probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.