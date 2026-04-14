Iași. Povestea lui Andrei – despre curaj și oameni care nu rămân indiferenți!

„Uneori, viața se schimbă într-o fracțiune de secundă.

Așa a fost și pentru Andrei, un băiat de doar 13 ani, pentru care drumul spre casă s-a transformat, în urmă cu aproximativ două săptămâni (în ultima săptămână din martie -n.r.), într-un moment greu de uitat”, povestește căpitanul George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al pompierilor militari ieșeni. A fost începutul unei prietenii sudată pe înțelegere, omenie și dorința de a se implica mai mult decât o cere meseria.

Băiatul a fost victima unui accident banal, la o primă privire: a căzut de pe bicicletă, s-a lovit destul de rău.

„O căzătură de pe bicicletă a adus durere și teamă, dar și întâlnirea cu niște oameni care aveau să-i schimbe ziua… și poate chiar mai mult decât atât.

Pentru că, înainte ca echipajele de intervenție să ajungă, Andrei nu a fost singur.

Un ofițer din cadrul ISU Iași și un cadru medical din cadrul SAJ Iași – oameni aflați întâmplător în zonă – au fost primii care au făcut diferența. Au intervenit fără ezitare, au apelat 112, au transmis informațiile esențiale și, mai presus de orice, au rămas lângă el. În astfel de momente, simpla prezență a unui om poate însemna enorm”, conchide căpitanul George Onofreiasa.

Prieteni la rău și la bine…

Intervenția de atunci a presupus „îndepărtarea unor componente metalice ale bicicletei, într-o intervenție delicată, în care fiecare secundă a contat.

Dar ceea ce a rămas cu adevărat în sufletul salvatorilor a fost Andrei.

La doar 13 ani, a dat dovadă de o tărie rară. Un copil care înțelege valoarea lucrurilor, care își vânduse telefonul cumpărat din banii strânși la colindat și care, după tot ce s-a întâmplat, și-a reparat singur bicicleta, hotărât să meargă mai departe.

Această putere nu a trecut neobservată.

Salvatorii care au fost lângă el atunci au dus mai departe povestea lui, iar colegii lor au simțit că trebuie să facă mai mult. La inițiativa colegilor și a șefului de tură, a plutonierului adjutant șef Buzduga Florin, pompierii din cadrul Detașamentului 1 Iași – aceeași echipă care a fost alături de el în momentele grele și în timpul transportului la spital – au decis să-i pregătească o surpriză”.

Sub pretextul că trebuie să-i schimbe pansamentul pompierii ieșeni l-au chemat pe Andrei la sediul lor, unde i-au pregătit o surpriză de Paște:

„Impresionați de povestea lui, pompierii au contribuit financiar și i-au oferit o bicicletă nouă, complet echipată – cu cască, mănuși, lumini și toate accesoriile necesare pentru ca drumurile lui să fie mai sigure.

Pentru Andrei, nu a fost doar un cadou.

A fost dovada că nu este singur.

Că, dincolo de un moment greu, a câștigat niște oameni.

Un sprijin. O echipă. O familie în uniformă.

Iar pentru noi toți, povestea lui rămâne o lecție simplă și profundă:

Că binele există.

Că oamenii pot face diferența.

Și că, uneori, cele mai frumoase lucruri se nasc din cele mai grele momente”, a conchis George Onofreiasa.

Mama băiatului a transmis mulțumirile pompierilor ieșeni într-un mesaj emoționant pe care îl puteți citi mai jos.