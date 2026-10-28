Iași. Poliția a sesizat 28 de infracțiuni și a aplicat 220 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 132.913 lei

Polițiștii ieșeni au organizat 3 acţiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, respectiv pentru „menţinerea ordinii şi siguranţei publice”, în ziua de marți, 28 octombrie, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași, printr-un comunicat.

În cadrul acestora, forțele de ordine au intervenit la 74 de evenimente, dintre care doar 67 au fost sesizate prin apel 112, au aplicat 220 de „sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 132.913 lei” și au sesizat 28 de infracțiuni.

De asemenea, în aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliției Rutiere Iași au desfășurat „activităţi pentru prevenirea accidentelor de circulaţie și creșterea gradului de siguranță rutieră”, în urma cărora au depistat 25 de conducători auto care reprezentau „un pericol pentru ceilalți participanți”. Față de aceștia au fost luate următoarele măsuri: scoaterea din trafic și suspendarea exercitării „dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii”. În continuare, polițiștii rutieri au observat „6 autovehicule care nu prezentau siguranță pe drumurile publice” și, în consecință, vehiculele „au fost oprite din a circula”, iar „până la remedierea problemelor constatate”, au fost retrase toate certificatele de înmatriculare.