Iași. Pieton ucis după o traversare neregulamentară

Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a traversat strada prin loc nepermis. S-a întâmplat pe 3 martie, după lăsarea întunericului, forțele de ordine și cele de intervenție fiind solicitate pe șoseaua Păcurari, prin apel la numărul unic de urgență 112, anunțându-se că a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un bărbat, de 55 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe șoseaua Păcurari, ar fi acroșat un bărbat, de 52 de ani, care se afla angajat neregulamentar în traversarea străzii, printr-un loc nepermis pietonilor. În urma evenimentului rutier, cadrele medicale sosite la fața locului au constatat decesul bărbatului de 52 de ani”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au dus la conducerea tragediei.