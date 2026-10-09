Iași. Peste 35 de mii de pelerini la raclele Cuvioasei Parascheva și Sf. Paisie

Puterea credinței își dezvăluie încă o dată dimensiunile, prin afluxul de credincioși ce vin către Catedrala Mitropolitană Iași pentru a se ruga pentru cei dragi bolnavi, pentru bunăstarea familiei, pentru mântuire sufletească.

În zorii zilei de vineri, 9 octombrie 2026, la coada imensă pentru a atinge raclele sfinte se aflau peste 4.000 de oameni, iar de la debutul pelerinajului, peste 31.600 de pelerini trecuseră prin baldachinul situat în curtea catedralei, potrivit informațiilor oficiale oferite de Gruparea Mobilă a Jandarmeriei.

În același timp, dat fiind că în acest pelerinaj vin și persoane bolnave sau cu diferite dizabilități care speră să le ajute Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea celor aflați în astfel de nevoi, numărul cazurilor medicale a depășit 106, intervenții din partea paramedicilor și a cadrelor medicale SAJ Iași.

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A.C.