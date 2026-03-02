Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism face cercetări într-un dosar penal cu acuze de trafic de persoane. La finalul lunii trecute au avut loc mai multe descinderi imobiliare în locații din Iași și Vrancea, două persoane, de 20 și 26 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore. „Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că în perioada 2025 – februarie 2026, inculpatul în vârstă de 26 de ani, prin inducere în eroare cu privire la intențiile sale și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat două victime în scopul exploatării sexuale”, anunță DIICOT.

Persoanele vătămate, aflate într-o stare de vulnerabilitate cauzată de greutățile financiare, dar și de lipsa familiei, au fost adăpostite în municipiile Iași și Focșani, în locații închiriate în regim hotelier. Acolo au fost determinate, inclusiv prin presiuni de natură psihică și acte de violență, să practice prostituția în folosul material al bărbatului. „Probatoriul administrat a reliefat și faptul că, în perioada menționată, inculpatul în vârstă de 20 de ani, a sprijinit activitatea infracțională a coinculpatului, transportând una dintre victime în diverse locații, în schimbul unor sume de bani, care proveneau din practicarea prostituției”, mai arată sursa citată.

Victimele au fost găsite, cu ocazia perchezițiilor, într-un imobil din Focșani. Bărbatul de 26 de ani a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, celălalt fiind plasat de procuri sub control judiciar.