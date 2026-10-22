Iași. Patru tineri au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu mașina. Trei dintre victime sunt din Piatra Neamț

Un autoturism în care se aflau patru tineri s-a răsturnat în cursul nopții de miercuri spre joi, 22 octombrie, în zona Bucium din Iași, după ce a lovit lateral un copac. Toți cei patru ocupanți au reușit să iasă singuri din mașină și au fost evaluați medical.

Potrivit informațiilor publicate de site-ul BZI, în urma accidentului au fost implicați trei tineri din Piatra Neamț, cu vârste de 19 și 20 de ani, și un tânăr de 20 de ani din Iași, care se afla la volan.

Doi dintre pasageri, ambii în vârstă de 20 de ani și din Piatra Neamț, se aflau pe bancheta din spate și nu purtau centura de siguranță. Tânărul a suferit contuzii la umărul stâng, genunchiul drept și gamba dreaptă, precum și traumatisme toraco-abdominale. Tânăra care ocupa locul din stânga spate a fost diagnosticată cu o contuzie la umărul drept și traumatisme toraco-abdominale. Ambii au rămas în investigații medicale.

Șoferul, un tânăr de 20 de ani din Iași, purta centura de siguranță. Acesta a suferit un traumatism la nivelul coloanei cervicale, o contuzie la mâna stângă și traumatisme toraco-abdominale. El s-a prezentat la un consult de neurochirurgie prin mijloace proprii.

Cel de-al patrulea ocupant, un tânăr de 19 ani din Piatra Neamț, aflat pe scaunul din dreapta față și purtând centura de siguranță, a suferit contuzii toraco-abdominale și la gamba stângă, fiind supus investigațiilor medicale.

Informațiile privind starea celor patru tineri au fost transmise de prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, și publicate de BZI.

Foto-video: Info Trafic Iași