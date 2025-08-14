Un accident deosebit de grav a avut loc joi, 14 august, pe drumul național DN 28 A, la ieșirea din orașul Târgu Frumos spre Pașcani, județul Iași. În urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei, printre care doi minori, au fost transportate de urgență la spital, în stare gravă.

Potrivit informatiilor transmise de ISU Iași, toate cele patru victime se aflau în autoturismul implicat în accident. Impactul violent a fost urmat de un incendiu, autoturismul fiind cuprins rapid de flăcări. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, echipaje medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași și elicopterul SMURD.

Victima decedată este un bărbat în vârstă de 49 de ani. O femeie de aceeași vârstă, și doi copii aflați pe bancheta din spate au fost găsiți în stare de inconștiență, fiind intubați și transportați în regim de urgență la unități medicale pentru îngrijiri specializate.

Ancheta pentru stabilirea cauzelor accidentului este în desfășurare.

Denisa Popa