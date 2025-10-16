ACTUALITATEIAȘISOCIAL

Iași. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren

de Vlad Bălănescu

Iași. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de trenUn accident mortal s-a petrecut în această dimineață, 16 octombrie, în apropierea Gării Ruginoasa, județul Iași.

Conform informațiilor transmise de ISU Iași, „în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Paşcani–Iaşi, a semnalat prin numărul unic de urgenţă 112 că garnitura a lovit o persoană aflată pe calea ferată, la aproximativ 300 de metri de intrarea în gara Ruginoasa”. La fața locului s-au deplasat forțe de la Secția de pompieri Pașcani, un echipaj SMURD și un echipaj de Ambulanță.

O femeie de 70 de ani a fost găsită în stare de inconștiență la fața locului. „Au fost iniţiate imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au avut rezultat, medicul declarând decesul la faţa locului”, continuă comunicatul ISU.

În tren se aflau aproximativ 70 de pasageri, niciunul neavând nevoie de intervenția medicului, informează aceeași sursă.

