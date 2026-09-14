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Iași. O femeie ar fi oferit unei minore bani și o mașină pentru a-și schimba depoziția

de Sofronia Gabi

O femeie din orașul Hârlău, județul Iași, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de influențarea declarațiilor. Aceasta este acuzată că ar fi oferit bani și un autoturism unei adolescente pentru a-și schimba declarațiile într-un dosar în care adolescenta era victimă. Inițial acuzata a fost plasată în arest la domiciliu însă procurorii au contestat măsura, iar instanța superioară a dispus privarea de libertate.

În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reținut că: în perioada 28.07.2026 – 14.08.2026, cu intenție directă, inculpata a încercat să determine o persoană minoră, prin corupere si prin constrângere morală, să își retragă declarațiile date în alt dosar penal, unde aceasta avea calitate de persoană vătămată, obiectul dosarului fiind infracțiunea de viol (prev. de art.218¹ alin.2, alin.4 lit. e C. pen.), dosar în care inculpații au fost reținuți și arestați preventiv”, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.

baniCercetările au relevat că, în perioada 28 iulie – 14 august, acuzata i-ar fi oferit minorei sumele de 1.500 lei, 200 lei și i-a promis suma de 10.000 euro plus un autoturism minorei, dacă dă o declarație notarială autentică și dacă trimite o declarație olografă pe e-mailul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, în care declară mincinos cele petrecute.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată. (G. S.)

N.B.: Fotografiile sunt generice.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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