Iași. O autoutilitară a ars ca o torță din cauza unui scurtcircuit

Un vehicul s-a aprins în mers și a ars în totalitate din cauza unui scurtcircuit electric. Evenimentul nedorit a avut loc în zorii zilei de 15 noiembrie, în localitatea Lunca Cetățuii din comuna Ciurea. Pompierii militari au fost solicitați în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 05:15. Au intervenit forțe de la Detașamentului 2 de Pompieri Iași cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat. La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta cu ardere generalizată la nivelul autoutilitarei, flăcările cuprinzând compartimentul motor și interiorul vehiculului.

În urma incendiului, autoutilitara a fost distrusă de flăcări, fiind afectate compartimentul interior și compartimentul frigorific. „Conducătorul auto s-a autoevacuat, iar, potrivit informațiilor comunicate la locul intervenției, nu au fost înregistrate victime, evenimentul soldându-se cu pagube materiale”, anunță ISU Iași. În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric, generat de un cablu electric defect sau cu izolația deteriorată, focarul fiind identificat în compartimentul motor.

FOTO-VIDEO ISU Iași