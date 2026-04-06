ACTUALITATESOCIALSocial Iași

Iași. O autospecială de poliție a luat foc în mers

de Sofronia Gabi

O mașină de poliție a luat foc în mers, pe strada Bucium din Iași. S-a întâmplat pe 5 aprilie, în jurul orei 21:00. Cei aflați în trafic la acel moment au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la locul evenimentului au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă din cadrul ISU Iași. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum. „În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

Evenimentul nedorit este în atenția anchetatorilor. „În seara de 5 aprilie a.c., Secția nr. 5 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către mai mulți trecători, cu privire la faptul că pe strada Bucium, din municipiul Iași a izbucnit un incendiu la o autospecială de poliție aflată în mers. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Iași care au lichidat incendiul, rezultând doar pagube materiale. Întreaga situație de fapt rămâne în atenția structurilor competente în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, conform IPJ Iași.

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Urs la Grințieș
Competiție internațională și acțiuni de mediu, la 32 de ani de la înființarea Batalionului 634 Infanterie
Spitalul de Psihiatrie Roman în căutarea unui director financiar pe bază de concurs!

După ieșirea la pensie a fostului director financiar –...
Bacău. Accident pe E 85 – a fost implicată o ambulanță

Un accident de circulație în care a fost implicată...
Iași. Medic neurochirurg judecat pentru înșelăciune

Un medic neurochirurg a fost trimis în judecată de...
Accident pe E85 – un autoturism s-a răsturnat pe marginea drumului

Actualizare „În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul...
Bărbat din Neamț reținut după ce a încălcat un ordin de protecție și a făcut scandal în curtea unui vecin

Un bărbat a fost reținut de polițiști, după ce...

