ACTUALITATEIAȘI

Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții

de Popa Denisa

Nu mai puțin de 92 de elemente de muniție au fost descoperite sâmbătă, 2 mai, în localitatea Holboca , județul Iași, în timpul unor lucrări de construcții desfășurate pe strada Câmpului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, descoperirea a fost semnalată printr-un apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, după ce muncitorii care efectuau săpături pentru realizarea unui gard au găsit mai multe proiectile îngropate în pământ.

La fața locului a fost trimisă echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, formată din doi subofițeri. Pentru desfășurarea în siguranță a intervenției, a fost mobilizată suplimentar și o autospecială destinată transportului munițiilor, împreună cu echipajul aferent.

În urma misiunii de asanare, specialiștii au identificat și ridicat 71 de proiectile perforante trasoare de calibru 75 mm și 21 de proiectile explozive de același calibru.

Întreaga cantitate de muniție a fost transportată și depozitată în vederea distrugerii ulterioare, conform procedurilor specifice, în condiții de maximă siguranță.

Foto: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
