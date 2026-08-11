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Iași. Misiune de căutare-salvare pe râul Prut

de Sofronia Gabi

Pompierii militari ieșeni desfășoară o misiune de căutare a unei persoane posibil înecate în râul Prut, pe raza comunei Victoria, județul Iași. Pentru gestionarea situației de urgență, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost mobilizate o autospecială pentru transport scafandri și o ambarcațiune cu trei pompieri militari scafandri.

La sosirea în zona indicată, echipajul specializat au început operațiunile de căutare, atât de la suprafața apei, cât și prin procedee specifice intervențiilor în mediul acvatic. Misiunea este în dinamică. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția intervenției”, anunță ISU Iași.

În cazul alertelor care vizează persoane posibil înecate, ISU intervine în sprijin prin echipajele de pompieri, scafandri și ambarcațiuni, pentru căutarea și salvarea sau recuperarea acesteia din mediul acvatic. Dispariția trebuie sesizată imediat la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

FOTO-VIDEO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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