Iași. Medic neurochirurg judecat pentru înșelăciune

Un medic neurochirurg a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Conform actelor de urmărire penală doctorul ar fi activat în cadrul unei clinici private din Constanța și, profitând de durerile de spate produse de afecțiunea de care suferea persoana vătămată, în scopul de a obține pentru sine un folos patrimonial injust, a indus-o în eroare cu privire la „intervenția chirurgicală efectuată la data de 02.11.2022, prin reprezentarea falsă a caracteristicilor și avantajelor tehnicii ULTRA, prin utilizarea de nume și calități mincinoase, respectiv titulatura de profesor universitar în cadrul Universității Stanford, coordonator al departamentului de Neurochirurgie din cadrul aceleiași universități, denumirea înregistrată ULTRA, în realitate efectuând o altă intervenție chirurgicală”, conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Victima a fost păcălită și referitor la necesitatea utilizării membranei biologice Lyoplant cu ocazia intervenției chirurgicale, prin reprezentarea falsă a caracterului indispensabil al acesteia, al provenienței și al dreptul exclusiv de utilizare al produsului de care ar fi dispus neurochirurgul. Acesta a pus la dispoziția pacientului dispozitivul medical la prețul de 21.316 lei. În realitate, era pe piață la 187,11 lei. S-a mai reținut și inducerea în eroare a pacientului cu privire la efectuarea infiltrațiilor de substanțe antiinflamatoare, prin prezentarea procedurilor în mod fals ca fiind realizate „sub ghidajul computerului tomograf” în timp real, cu o rată de răspuns de 85-87%. Acestea au avut loc fără scanare în timp real, procedura efectuată în concret având o rată de răspuns de 30%. „Aspecte care au determinat-o pe persoana vătămată să acceseze serviciile medicale ale inculpatului, cu consecința producerii unei pagube în cuantum de 5250 lei, reprezentând costul infiltrațiilor sub ghidaj CT, respectiv 21.316 lei, reprezentând prețul de achiziție al produsului Lyoplant”, mai arată sursa citată.