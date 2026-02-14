ACTUALITATEINFRACȚIONALJUSTIŢIE

Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mită

de Sofronia Gabi

Un medic cardiolog din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Alături de doctorul Ovidiu Mitu sunt judecați și doi pacienți care i-ar fi dat bani, unul 100 de lei, iar un altul 200 de lei. La finalul urmăririi penale dosarul a fost trimis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași la instanță unde va intra în procedură de cameră preliminară.

Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mităInculpatul M.O., în calitate de medic care îşi desfăşura activitatea în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon din Iaşi, în data de 14.11.2022, cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu materializate prin acordarea de consultații de specialitate pacientei B.A., a primit de la aceasta, în cabinetul de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași, suma de 200 de lei, cu titlu de mită pentru activitățile prestate şi în data de 05.12.2022, tot cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu materializate prin acordarea de consultații de specialitate pacientului P.N., a primit de la aceasta, în cabinetul de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași, o bancnotă de 100 lei, cu titlu de mită pentru activitățile prestate”, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mităSursa citată arată că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale şi că trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecarea cauzei, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale, aşa cum sunt acestea reglementate de Codul de procedură penală, nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

FOTO portal.just.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
