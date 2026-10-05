Iași. Mai multe elemente de muniție neexplodată, găsite în pădurea Stroiești

Pirotehnicienii ieșeni au intervenit, duminică, 4 octombrie, în pădurea Stroiești, comuna Todirești, după ce au fost descoperite mai multe elemente de muniție neexplodată.

Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a verificat terenul și a identificat aproximativ 70 de elemente de muniție. Printre acestea se aflau proiectile perforante și explozive de diferite calibre, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

Suprafața verificată și asanată a fost de aproximativ 1000 de metri pătrați. Toată muniția a fost ridicată și transportată pentru depozitare și distrugere în condiții de siguranță.

De la începutul anului și până la data de 4 octombrie, echipa pirotehnică a ISU Iași a desfășurat 182 de misiuni, dintre care 173 pentru asanarea terenurilor și 9 pentru distrugerea muniției. Suprafața totală verificată a ajuns la 40 480 de metri pătrați, fiind descoperite 3470 de elemente de muniție.

„Dacă descoperiți obiecte care ar putea fi elemente de muniție, nu le atingeți, nu le loviți, nu le deplasați și nu încercați să le demontați. Nu le introduceți în foc și nu le transportați în locuințe sau în alte spații. Îndepărtați-vă de acestea, evitați apropierea altor persoane și apelați imediat 112”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Foto: ISU Iași