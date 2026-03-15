Iași. Jaf armat cu 100 de ostatici la o bancă din Ungheni

Un exercițiu comun de simulare în domeniul intervențiilor și acțiunilor speciale, a avut loc joi, 12 martie 2026, în orașul Ungheni, Republica Moldova. Organizat de către Brigada de Poliție cu Destinație Specială “Fulger” din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, cu participarea Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului SAFEBORDER – “Bolstering crossborder security: Strengthening the capacities of the Moldovan and Romanian Police’s Special Actions Units” (Consolidarea securității transfrontaliere: Consolidarea capacităților unităților de acțiuni speciale ale Poliției din Republica Moldova și România”), informează IPJ Iași.

Finanțat prin Programul Interreg NEXT VI A România – Republica Moldova 2021–2027, exercițiul a constat în „simularea unui jaf armat la o instituție bancară din municipiul Ungheni, urmat de retragerea și baricadarea suspecților în incinta Casei de Cultură, unde, potrivit scenariului, aceștia au luat ostatice peste 100 de persoane, dintre care aproximativ 40 de minori”.

Testarea capacității de reacție pentru 200 de oameni de ordine

Exercițiul foarte complex a presupus testarea capacității de reacție într-o astfel de situație, în acțiune fiind implicați peste 200 de profesioniști.

„Scopul activității a fost testarea capacității de reacție și a cooperării dintre unitățile de intervenție specială ale Poliției din Republica Moldova și România în gestionarea unor situații operative complexe. La desfășurarea acestei acțiuni au participat unități specializate ale structurilor de ordine publică din Republica Moldova, inclusiv Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, Direcția Acțiuni Operative Speciale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Poliția locală Ungheni, precum și Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, România.

În total, aproximativ 200 de reprezentanți ai forțelor de ordine au fost implicați, activitatea având drept obiectiv consolidarea capacităților de intervenție și îmbunătățirea cooperării operative între structurile participante.

Exercițiul comun reprezintă un instrument esențial pentru consolidarea cooperării între structurile de poliție din România și Republica Moldova și dezvoltarea capacităților operaționale ale unităților de intervenție specială. Această acțiune contribuie la creșterea nivelului de pregătire, la întărirea securității în zona de frontieră și la eficientizarea managementului situațiilor complexe”, arată sursa citată.

Angela Croitoru