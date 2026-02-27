Iași. Isteria interzicerii păcănelelor lovește ... învățământul universitar!

Toată țara este cuprinsă de două zile de nebunia „Hai să interzicem păcănelele!”…Aproape toți primarii, indiferent că sunt de municipii, orașe mai mici sau chiar din comune, ies cu declarații în presă dând semnalul închiderii sloturilor în localitățile pe care le conduc. Dă bine la populație și nu poate fi pierdut un asemenea prilej de a-și crea o imagine pozitivă!

Nici Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași nu a rămas imun la virusul electoral „păcăneaua”, și s-a filmat în mijlocul campusului studențesc din Vladimirescu arătându-le ieșenilor cât de mult îi pasă de sănătatea mintală a studenților cazați în campus. (Clipul postat pe contul său oficial de Facebook poate fi vizionat aici ).

Videoclipul președintelui CJ Iași a avut efectul scontat. Are 53 k vizualizări, la momentul redactării acestui material, nu mai puțin de 583 de comentarii și a trezit la viață până și conducerea Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”, care a simțit nevoia să se dezvinovățească.

Clarificări academice

Într-un mesaj trimis pe email studenților cazați în campus, dar și colegilor profesori universitari, semnat Dan Cașcaval, se arată cine anume deține spațiile despre care vorbește Costel Alexe. Și, „pentru a clarifica fără niciun dubiu această situaţie”, a trimis acest mesaj scurt, concis și la obiect, cu numai 242 de cuvinte.

Iată textul integral al acestuia, cu tot cu micile erori de scriere academice. Nu ne-am permis să-l corectăm.

„Stimati colegi și studenți,

O postare recentă pe social media a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi reclamă prezenţa unor spaţii pentru jocurile de noroc în limitele Campusului “Tudor Vladimirescu”. Postarea, în contextul intens al dezbaterilor din Parlamentul României asupra legislaţia actuale sau iniţiate privind jocurile de noroc, este de bunsimţ.

Totuşi, în maniera în care este realizată, această postare poate crea imaginea unei asocieri total eronate între Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”din Iaşi şi “păcănelele”. Da, este adevărat că domnul Preşedinte al CJ Iaşi a menţionat de câteva ori rolul Consiliului Local în controlul şi limitarea acestor activităţi, ceea ce exclude proprietatea universităţii şi, de asemenea, în afara menţionării termenilor “campus studenţesc” şi “studenţi”, dumnealui nu a făcut altă referire la universitate.

Totuşi, pentru a clarifica fără niciun dubiu această situaţie, subliniez faptul că spaţiile în care există şi îşi desfăşoară activitatea aceste firme de jocuri de noroc NU aparţin Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, ci unor proprietari privaţi, care deţin aceste spaţii chiar dacă sunt situate la parterul căminului T17. Nefiind spaţiile universităţii, nu sunt închiriate de noi firmelor respective şi nu deţinem niciun control asupra activităţilor desfăşurate în aceste locaţii.

Aceste firme au făcut, în ultimii ani, obiectul unor controale şi monitorizărit ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, care ne-au adresat şi nouă solicitări de clarificare. În mod justificat, rezultatele acestor controale nu au fost transmise universităţii, căci noi nu suntem implicaţi în niciun mod în aceste activităţi.

Dan Cașcaval”.

Angela Croitoru