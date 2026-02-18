ACTUALITATESANATATESănătate Iaşi

Iași. Intervenție pentru o femeie care a născut la domiciliu – ambulanța a rămas blocată în zăpadă

de Sofronia Gabi

O ambulanță care a preluat o femeie care a născut la domiciliu, în județul Iași, s-a blocat în zăpadă și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a duce mama și copilul la spital. „O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru preluarea unei paciente – femeie, 34 de ani, lehuză, care tocmai a născut – a derapat la ieșirea din satul Victoria spre satul Stânca, din cauza condițiilor de iarnă, nemaiputând continua deplasarea”, anunță ISU Iași.

Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și nou-născuta. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu prioritate pentru protejarea vieții și sănătății mamei și copilului, în cooperare cu structurile locale de sprijin.

FOTO-VIDEO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
