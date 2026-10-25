Iași. Intervenție cu bucluc la Osoi – mașina pompierilor a rămas împotmolită, fiind întinse linii de furtun pe 250 de metri

O autospecială de stingere din cadrul ISU Iași nu a putut ajunge la un imobil din localitatea Osoi pentru că a rămas împotmolită după surparea unei porțiuni de drum pe care se efectuaseră lucrări de amenajare. Pentru stingerea flăcărilor au fost realizate linii de furtun pe o distanță de 250 de metri. S-a întâmplat pe 24 octombrie, în jurul orei 19:45 când salvatorii au fost solicitați la intervenție. Au fost direcționate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat. „Pe timpul deplasării către locul intervenției, la aproximativ 250 de metri de imobilul afectat de incendiu, prima autospecială de stingere a rămas împotmolită, ca urmare a cedării terenului drumului, în contextul unor lucrări de amenajare efectuate în zonă. Această situație nu a împiedicat desfășurarea operațiunilor de stingere, pompierii militari acționând prin realizarea unor dispozitive de intervenție și întinderea liniilor de furtun pe o distanță de aproximativ 250 de metri liniari, de la locul în care autospeciala a rămas imobilizată până la gospodăria afectată”, anunță ISU Iași.

Flăcările cuprinseseră acoperișul camerei tehnice, existând pericolul propagării la locuință și la anexele gospodărești din apropiere. Incendiul a fost localizat și lichidat, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la celelalte construcții. Au ars aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul camerei tehnice și diverse bunuri din interior, fiind degradat sistemul de încălzire a apei cu tuburi vidate. Proprietara a suferit un atac de panică, fiind evaluată și asistată medical de echipajul de prim ajutor calificat. Incendiul a fost cauzat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

„Ulterior finalizării operațiunilor de stingere, au fost inițiate demersurile pentru recuperarea autospecialei, fiind utilizate mijloacele tehnice disponibile la fața locului, inclusiv un tractor. Întrucât prima încercare de degajare nu a avut rezultatul scontat, au fost dispuse măsuri suplimentare și mobilizate mijloace tehnice specializate, corespunzătoare condițiilor dificile de teren. Autospeciala de stingere a fost recuperată în condiții de siguranță, fără avarii, fiind în stare tehnică bună”, mai arată sursa citată. Mașina a fost dusă la unitate unde urmează să fie efectuate operațiunile de reîncărcare cu agenți de stingere, verificare și întreținere în vederea repunerii în capacitate operațională și reluării misiunilor de intervenție, cu echipajul aferent.

FOTO – VIDEO ISU Iași