FOTO. Iași. Intervenție a pompierilor la Cristești: două locuințe salvate din flăcări!

În prima zi din Săptămâna Luminată, 13 aprilie 2026, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o gospodărie din comuna Cristești, județul Iași. Din fericire, nu au fost victime.

„La locul intervenției au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj EPA, încadrate cu 13 pompieri militari, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cristești, cu o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul unui garaj și la două magazii, pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați, existând risc major de propagare la locuințele învecinate și la un fânar.

Datorită intervenției rapide și eficiente a pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat în timp util, fiind salvate două locuințe din imediata apropiere, precum și fânarul”, a informat căpitan George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

În urma incendiului, au ars: acoperișul construcțiilor afectate, pe aproximativ 90 mp, precum și diverse materiale textile și alte bunuri.

Din primele cercetări, cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise, „cel mai probabil o lumânare lăsată nesupravegheată”.

„Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă:

nu lăsați niciodată lumânările sau alte surse de foc deschis nesupravegheate;

evitați utilizarea focului deschis în spații închise sau în apropierea materialelor combustibile;

amplasați lumânările pe suporturi stabile, neinflamabile;

verificați periodic instalațiile electrice și sursele de încălzire;

manifestați prudență în utilizarea surselor de foc în gospodării”.

Lumânările sau candelele lăsate aprinse, nesupravegheate, pot provoca incendii catastrofale. Aveți grijă de casa și familia dumneavoastră!

Angela Croitoru