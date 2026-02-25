Iași. Înșelăciune de proporții cu cupoane de călătorie pentru pensionari

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat urmărirea penală și au trimis în judecată administratorul unei firme, și societatea – persoană juridică, pentru acuze de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în declarații. Anchetatorii vorbesc de infracțiuni în formă continuată, 108 fapte, și un prejudiciu în dauna statului care depășește 3 milioane lei, cu cupoane de călătorie pentru pensionari. Faptele au avut loc într-o perioadă îndelungată de timp, din ianuarie 2015 până la începutul anului 2024.

„Inculpatul X, în calitate de administrator al societății Z și inculpatul Z (persoană juridică), prin reprezentant legal care a acționat în calitate de administrator al societății, în numele și în interesul persoanei juridice, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii deconturilor lunare centralizatoare, aferente perioadei de raportare ianuarie 2015-ianuarie 2024, la Direcția Generală Economică și Buget din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (108 deconturi), au prezentat ca adevărate fapte mincinoase prin folosirea de mijloace frauduloase, constând în înscrierea în deconturi a unui număr de 81.107 cupoane talon ale căror numere de dosar de pensie figurează cu statusul decedat/negăsit/sistat/suspendat/transferat/cod eronat/nr. dosar eronat/lipsa nr. dosar conform evidenței Casei Naționale de Pensii Publice și Caselor județene de pensie și implicit aceste cupoane nu erau eligibile pentru a obține decontarea întrucât nu au fost emise de CNPP, au atestat în mod nereal faptul că au fost efectuate servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceștia, că au fost emise bilete de călătorie cu reducere de 50% conform Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern deși în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a produce consecințe juridice și de a obține un folos patrimonial injust, respectiv diferența de tarif de 50% din valoarea unui număr de 81.107 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 3.185.211,50 lei”, conform unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

Cercetările au fost efectuate în cadrul Operațiunii „Jupiter”, fiind efectuate percheziții domiciliare și instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor doi acuzați până la concurența sumei cu titlu de prejudiciu, de 3,18 milioane lei. Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare Tribunalului Iași. „Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.