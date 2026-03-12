Iași. Înșelăciune de 128.000 de euro cu bancnote măsluite

Un bărbat de 40 de ani, din Iași, a fost înșelat cu aproape 130.000 de euro de un presupus expert evaluator al unei companii internaționale. Acuzatul, un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 28 februarie a.c., acesta, folosindu-se de o calitate mincinoasă de presupus expert evaluator al unei companii internaționale și sub un nume fals, s-ar fi prezentat la proprietatea, din județul Iași, a unei persoane vătămate, respectiv un bărbat, de 40 de ani, care, sub pretextul verificării existenței unei sume de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil oferit spre vânzare de către persoana vătămată”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Profitând de neatenția victimei, ar fi indus-o în eroare și ar fi înlocuit bancnotele autentice de 200 de euro, cu bancnote false, destinate jocurilor, lăsând totuși la vedere 7.000 de euro, bani reali. Prejudiciul total cauzat a fost stabilit la 128.000 de euro. Pe 10 martie s-a pus în executare un mandat de aducere pe numele bărbatului bănuit de săvârșirea faptei și au avut loc percheziții domiciliare în Bihor.

În urma verificării autoturismului și al controlului corporal au fost descoperiți 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, 9 pachete cu margini similare cu cele ale bancnotei de 200 de euro, pe spate fiind imprimat un personaj animat, 9 pachete a câte 100 de bucăți, toate ambalate și sigilate, un cântar electronic și mai multe articole vestimentare. S-au mai găsit echipamente electronice, telefoane mobile, carduri bancare, 100 de bancnote cu marginile similare cu cele ale bancnotei autentice de 200 de euro, pe centru având imprimat un desen cu un personaj animat și 88 de bancnote similare celor autentice de 500 de euro.

