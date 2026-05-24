Iași. Închisoare pe viață pentru bărbatul care și-a atacat nevasta cu ciocanul apoi a incendiat-o

Un bărbat de 57 de ani, din Iași, a fost condamnat la cea mai aspră pedeapsă din legislația penală, detențiunea pe viață. Andrei Cosmin Beucă a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat după ce și-a atacat nevasta cu un ciocan, apoi a incendiat-o (amănunte aici ). Sentința Curții de Apel Iași din 22 mai este definitivă așa că bărbatul condamnat își va petrece restul zilelor într-un penitenciar autohton.

Fapta a avut loc în urmă cu mai bine de un an, pe 14 aprilie 2025, pe bulevardul Primăverii din Iași. Cercetările ulterioare au stabilit faptul că bărbatul a premeditat crima și înarmat cu un ciocan și cu un recipient cu lichid inflamabil, a așteptat ca viitoarea victimă să iasă din blocul în care locuia pentru a merge la serviciu. A profitat de faptul că era singură și i-a aplicat mai multe lovituri cu ciocanul, marea majoritate vizând capul.

După ce a căzut la pământ a stropit-o cu benzină și i-a dat foc. Chiar dacă s-a intervenit imediat, femeia de 47 de ani a ajuns la spital cu răni profunde, nu a mai putut fi salvată și a decedat la circa o săptămână distanță. În fața instanței acuzatul a avut un singur regret, că victima a murit prea repede și nu s-a chinuit suficient. Familia ei nu s-a constituit parte civilă în procesul penal și nu a cerut despăgubiri de la condamnat.