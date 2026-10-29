Iași. Închisoare cu executare în cazul accidentului mortal care a dus la adoptarea Legii Anastasia

Magistrații din cadrul Judecătoriei Pașcani s-au pronunțat în cazul unui accident de circulație soldat cu decesul unei minore de 4 ani, tragedie care a dus ulterior la adoptarea Legii Anastasia. Femeia care a provocat accidentul a fost condamnată la 4 ani și jumătate pentru ucidere din culpă însă sancțiunea a fost contopită cu sentința definitivă pronunțată pentru conducere fără permis. Astfel a rezultat o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Prin aceiași hotărâre judecătorii au acordat familiei victimei daune morale care se cifrează la 1,55 milioane de lei. Decizia instanței de fond nu este definitivă și deocamdată a fost contestată de asiguratorul care trebuie să achite daunele stabilite de judecători. Calea de atac va ajunge pe rolul Curții de Apel Iași, instanță care va soluționa definitiv acest dosar.

Accidentul mortal a avut loc de Ziua Copilului, pe 1 iunie 2022. În jurul orei 18:37 femeia acuzată s-a deplasat cu mașina prin localitatea Sticlăria, din comuna Scobinți, județul Iași. Într-un moment de neatenție a acroșat fetița de 4 ani care era în fața curții, iar în urma impactului minora a suferit leziuni care au condus la deces în cel mai scurt timp. Ulterior s-a dovedit că femeia nu deținea permis de conducere. După acest incident Parlamentul a adoptat Legea Anastasiei, în memoria fetiței ucise. Normele prevăd imposibilitatea aplicării unei pedepse cu suspendarea executării în cazul accidentelor mortale, dacă șoferul nu are permis ori este sub influența alcoolului sau a drogurilor. (G. S.; FOTO: LEGEA ANASTASIA)