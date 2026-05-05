ACTUALITATEIAȘI

Iași. Incendiul de la depozitul ecologic de deșeuri din Țuțora continuă. Intervin 46 de pompieri

de Popa Denisa

Intervenția pompierilor la incendiul izbucnit pe 26 aprilie la depozitul ecologic de deșeuri din Țuțora, județul Iași, este încă în desfășurare, la mai bine de o săptămână de la izbucnirea focului. Flăcările au fost anunțate inițial prin apel la 112, în jurul orei 12:00, iar misiunea continuă și astăzi, 5 mai.

La fața locului acționează echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași, cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale pentru transport apă, un autoturism de primă intervenție și comandă, un microbuz și un efectiv de 46 de pompieri militari.

Potrivit reprezentanților ISU Iași, intervenția este una de lungă durată din cauza suprafeței extinse afectate și a naturii materialelor combustibile din depozit. Salvatorii lucrează în continuare pentru stingerea focarelor aflate în profunzime, limitarea degajărilor de fum și prevenirea reaprinderii incendiului.

Încă din primele zile ale intervenției, autoritățile au atras atenția asupra fumului degajat și au recomandat populației să evite expunerea prelungită, să țină ferestrele închise și să limiteze deplasările în zonă. Mai multe detalii aici.

Foto: ISU Iași

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri
Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
