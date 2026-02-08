Iași. Incendiu violent la o locuință de pe șoseaua Voinești

Un incendiu a izbucnit în dimineața de duminică, 8 februarie, la o locuință de pe șoseaua Voinești din municipiul Iași, iar pompierii militari au intervenit pentru a limita pagubele și a proteja casele din jur.

Incendiul a fost anunțat prin apel la 112, iar la fața locului au fost trimise imediat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor calificat, cu un total de 13 pompieri. La sosire, flăcările cuprinseseră întreaga locuință, pe aproximativ 100 de metri pătrați, inclusiv acoperișul și interiorul casei, existând risc de extindere la clădirile din vecinătate.

Pentru a gestiona situația, echipajele au fost suplimentate cu încă o autospecială și cinci pompieri. Din fericire, nu au fost raportate victime.

În urma incendiului, au fost distruse elementele combustibile ale acoperișului și planșeului din lemn, termosistemul, materiale textile, piese de mobilier, elemente de tâmplărie și documente personale.

Cauza probabilă a incendiului este asociată cu coșul de fum amplasat necorespunzător, care a generat efect termic asupra materialelor combustibile, precum și cu observarea întârziată a focului.

Video: ISU Iași