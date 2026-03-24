Iași. Incendiu puternic la o casă din Pârcovaci. A fost evacuată o butelie.

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 23 martie, la o locuință din localitatea Pârcovaci, mobilizând pompierii ieșeni. Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând atât casa, cât și o anexă gospodărească, existând pericolul ca focul să ajungă și la o locuință învecinată.

Potrivit ISU Iași, alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos și Punctului de Lucru Hârlău. Salvatorii au acționat cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor.

La sosire, incendiul era deja generalizat, însă intervenția pompierilor a dus la localizarea și lichidarea acestuia, limitând pagubele și eliminând riscul de propagare.

A fost evacuată și o butelie din zona afectată, care prezenta risc de explozie.

În urma incendiului, au fost distruse aproximativ 50 de metri liniari de bârnă din lemn, circa 500 de kilograme de materiale textile, mobilier, uși și ferestre. De asemenea, au fost afectate electrocasnice și echipamente electronice, iar acoperișul a fost deteriorat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric, cauzat de un conductor defect. Observarea târzie a focului a favorizat extinderea rapidă a acestuia.

Foto: ISU Iași