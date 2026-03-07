Stiri fierbintiACTUALITATEIAȘI

Iași. Incendiu la un adăpost de animale – din cauza drumului impracticabil pompierii au mers 2 kilometri pe jos

de Sofronia Gabi

Un puternic incendiu a afectat un adăpost de animale de la o stână din localitatea Plugari, județul Iași, în noaptea de 6/7 martie. În baza planului comun de intervenție cu ISU Botoșani, inițial au intervenit militarii de la Punctul de Lucru Flămânzi, iar din cadrul ISU Iași au fost direcționate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat de la Detașamentul 1 de Pompieri Iași și SVSU Plugari, cu autospeciala din dotare.

Având în vedere faptul că până la locul evenimentului calea de acces era impracticabilă, forțele de intervenție au continuat deplasarea pe jos pe o distanță de aproximativ 2 km. La sosirea echipajelor de pompieri, animalele din adăpost erau evacuate de către proprietar iar incendiul se manifesta la o anexă și un depozit de furaje, existând pericol de extindere la celelalte construcții și furaje”, anunță ISU Iași.Iași. Incendiu la un adăpost de animale – din cauza drumului impracticabil pompierii au mers 2 kilometri pe jos

Salvatorii au acționat pentru lichidarea focarelor, utilizând apă provenită dintr-un bazin și o fântână. Din fericire, nu au existat persoane rănite sau animale afectate. „În urma incendiului au ars aproximativ 4 tone de furaje și o anexă de aproximativ 30 mp cu bunurile aferente. Cercetările efectuate la fața locului au indicat faptul că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă pe materialele combustibile aflate în apropierea acesteia”, mai arată sursa citată.

FOTO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
