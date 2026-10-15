Iași. Incendiu la acoperișul unei pizzerii, din campusul studențesc Tudor Vladimirescu

Actualizare: „În urma cercetărilor efectuate la locul evenimentului, sursa probabilă de aprindere a fost efectul termic al curentului electric, împrejurarea determinantă fiind un cablu electric defect”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Știrea inițială:

Un incendiu a izbucnit la acoperișul pizzeriei Magic Pizza, situată în campusul studențesc Tudor Vladimirescu, din municipiul Iași. Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea focului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, la fața locului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentele 1 și 2 de Pompieri Iași, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat.

Vom reveni cu amănunte.

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Foto-video: ISU Iași