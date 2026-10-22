Iași. Grav accident la Miroslovești – două persoane și-au pierdut viața

Un grav accident de circulație soldat cu trei victime, din care două au decedat, a avut loc în zorii zilei de 22 octombrie în localitatea Soci din comuna Miroslovești. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost alertate prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 05:00, anunțându-se că au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. Au intervenit forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat, cu 13 cadre militare, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În urma accidentului rutier, autoutilitara, care transporta piese auto, a fost cuprinsă de un incendiu generalizat, pompierii militari intervenind pentru stingerea flăcărilor și prevenirea extinderii acestora. „Au fost identificate trei victime. Din nefericire, două persoane, respectiv conducătorii auto ai celor două vehicule implicate, au fost declarate decedate. Cea de-a treia victimă, conștientă, dar prezentând politraumatisme, a fost evaluată și preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, de tip C, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, anunță ISU Iași.

Incendiul produs la autoutilitară a fost lichidat, iar intervenția echipajelor medicale la locul evenimentului s-a încheiat. Pompierii militari au acționat pentru înlăturarea efectelor negative ale accidentului și ale incendiului, precum și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a producerii altor situații de urgență. Cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite de către polițiștii rutieri.

FOTO ISU Iași