Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat

de Sofronia Gabi

Un grav accident de circulație a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Sârca, comuna Bălțați. În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost informat despre producerea unui accident rutier pe DN 28 (E583), în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), încadrate cu 13 subofițeri.

În urma accidentului au rezultat două victime. O persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită încarcerată și în stare de inconștiență. După extragerea acesteia din autoturism de către echipajele de descarcerare, victima a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă pentru acordarea asistenței medicale de urgență.  Cea de-a doua victimă, o persoană de sex feminin, conștientă și cooperantă, este asistată medical de echipajul EPA”, conform ISU Iași. Misiunea este în desfășurare.

DRDP Iași anunță că în zonă traficul este blocat temporar.

FOTO DRDP Iași Facebook

VIDEO ISU Iași

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
