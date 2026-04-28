VIDEO-FOTO. Iași. Furt de 100.000 de euro. Scafandrii au găsit uneltele folosite în timpul jafului aruncate în râul Bahlui

Un bărbat de 55 de ani, din Iași, a fost pus sub acuzare pentru comiterea unui furt cu un prejudiciu estimat de 100.000 de euro, suspectul fiind reținut pentru 24 de ore. „Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 29 martie a.c., acesta ar fi pătruns, fără drept, prin forțarea ușii de acces, în locuința din municipiul Iași a persoanei vătămate, respectiv un bărbat, de 44 de ani, de unde i-ar fi sustras mai multe bunuri de valoare, printre care mai multe ceasuri, o brățară, o curea, un colier, cauzând un prejudiciu de 100.000 de euro”, anunță IPJ Iași.

După comiterea faptei acuzatul s-a deplasat pe mai multe străzi din Iași, iar pe 2 aprilie a aruncat în râul Bahlui o geantă cu mai multe unelte folosite la comiterea faptei. Geanta a fost recuperată de scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași. „La data de 23 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Ialomița, persoana bănuită fiind identificată și condusă la sediul poliției pentru audieri”, mai arată sursa citată. Pe 24 aprilie suspectul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iași, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

FOTO – Video IPJ Iași