Iași. Fraudă imobiliară de proporții – anchetatorii vorbesc de o pagubă de 7 milioane de euro

Cinci mandate de percheziție imobiliară au fost puse în executare în municipiul Iași pe parcursul zilei de 20 octombrie într-o cauză în care anchetatorii vorbesc de o fraudă imobiliară cu un prejudiciu de 7 milioane de euro. În dosarul penal se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la infracțiunea de înșelăciune în modalitatea determinării.

„Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 2023 – 2026, o parte din unitățile locative sau spațiile cu altă destinație ale unui imobil, din municipiul Iași, ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de euro”, anunță IPJ Iași.

Perchezițiile au fost efectuate la mai multe imobile din municipiul Iași, iar în urma acestora, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă. „Un bărbat, de 33 de ani, bănuit de comiterea faptelor, a fost condus la sediul Serviciului de Investigații Criminale Iași, în vederea audierii”, mai arată sursa citată. La final acesta a fost reținut pentru 24 de ore urmând a fi prezentat în fața magistraților din cadrul Tribunalului Iași cu propuneri legale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale ai Inspectoratului de Poliție Județean Iași. „Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, spun anchetatorii.

(G. S.)