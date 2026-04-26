Iași. Fraudă cu fonduri europene de 114.000 euro

Procurorii Parchetului European (EPPO) au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unei companii și administratorul acesteia pentru acuze de fraudă într-un proiect de cercetare și inovare cu bani europeni. Finanțarea a fost în valoare de 114.000 euro, peste 570.000 lei, și viza sprijinirea competitivității și a redresării economice. Ancheta a relevat faptul că firma, reprezentată de administrator, a obținut finanțare UE pentru un proiect axat pe dezvoltarea de materiale anorganice avansate -AIM. Acestea sunt materiale inginerești fabricate din substanțe anorganice – cum ar fi ceramica sau metalele – concepute pentru aplicații de înaltă performanță în domenii precum electronica, energia și tehnologiile industriale.

Proiectul a avut un buget total de aproximativ două milioane de euro, a fost finanțat prin Programul Operațional pentru Competitivitate (POC) 2014-2020 al UE și administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România. „Conform probelor, inculpații au depus între 2018 și 2024 documente false și înșelătoare în timpul implementării proiectului. În loc să urmărească obiectivele programului – cum ar fi consolidarea cercetării, inovării și rezilienței economice – aceștia ar fi urmărit să obțină ilegal o finanțare substanțială. Aceasta a inclus simularea achiziționării unei licențe de software folosind documentație fabricată pentru a crea aparența unei tranzacții legitime cu un furnizor real”, conform unui comunicat al Parchetului European.

Cercetările au relevat că intenția frauduloasă a existat încă din primele etape ale proiectului. Acuzații s-au bazat pe oferte falsificate de la companii despre care se presupune că își au sediul în Canada pentru a justifica estimări bugetare. Prin aceste acțiuni, au urmărit să obțină în mod ilicit aproximativ 780.000 euro, rezultând un prejudiciu financiar confirmat de aproximativ 114.000 euro. Prejudiciul a fost ulterior rambursat în decembrie 2022.

Pentru faptele deduse judecății, normele legale în vigoare stabilesc pedepse de până la 7 ani de închisoare, dar până la finalul procesului cei deferiți justiției sunt prezumați a fi nevinovați. Suspiciunile de fraudă au fost raportate către EPPO de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, iar asistența juridică reciprocă a fost solicitată de la Ministerul Justiției din Canada.