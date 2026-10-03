Iași. Foto. Incendiu provocat de copii în apropierea casei!

Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din satul Icușeni, comuna Victoria, în apropierea unei case de locuit, duminică, 3 octombrie 2026, în cursul după-amiezei. Ancheta preliminară avea să dezvăluie faptul că niște copii care se jucau au dat foc fânului.

La fața locului au fost mobilizate importante forțe de intervenție, dat fiind faptul că apelul la 112 menționa că focul se manifestă la mai multe căpițe de fân, dispersate pe o suprafață mare. Două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu un efectiv de 14 pompieri militari au acționat pentru stingerea focului, care au acționat preț de mai multe ori pentru a opri propagarea flăcărilor la casa de locuit a familiei.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la șase căpițe de fân, dintre care trei de aproximativ 2,5 metri și alte trei de aproximativ un metru. Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și protejarea construcțiilor din apropiere.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.

Acest eveniment readuce în atenție responsabilitatea părinților și a persoanelor care au copii în grijă de a-i supraveghea și de a le explica pericolele utilizării focului. O joacă aparent nevinovată poate provoca, în câteva clipe, un incendiu care pune în pericol vieți, locuințe și bunuri”, a precizat căpitan Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Sfaturi pentru părinți de la pompierii ieșeni

„-Chibriturile, brichetele și orice alte surse de aprindere trebuie păstrate în locuri inaccesibile copiilor. Aceștia nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea depozitelor de furaje, a materialelor combustibile, a sobelor sau a focurilor aprinse și nu trebuie încurajați ori trimiși să aprindă focul.

-Explicați-le copiilor, pe înțelesul lor, că focul nu este o jucărie. Învățați-i ca, atunci când observă un incendiu, să se îndepărteze imediat, să anunțe un adult și să solicite ajutor la 112, fără să încerce să stingă singuri flăcările sau să se ascundă în zona afectată.

-Pentru protejarea gospodăriilor, depozitați fânul și paiele la distanță de locuințe, anexe și surse de aprindere, evitați fumatul și folosirea focului deschis în apropierea acestora și mențineți libere căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

-Prevenirea începe în familie, prin supraveghere, explicații și exemplul oferit de adulți”, a transmis sursa citată.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Iași