Iași.Foto. Filtru în trafic al Poliției Rutiere în Tomești, Miroslava si Ciurea

Dacă este weekend, Poliția Rutieră este în trafic! Se aplică și în județul Iași, unde sâmbătă, 14 martie, în intervalul orar 07:00 – 10:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier, împreună cu efective de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție rurală au efectuat o acțiune în localitățile Tomești, Miroslava si Ciurea.

Tema verificărilor în trafic a fost prevenirea și combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regulilor de circulație de către conducătorii de biciclete și trotinete, potrivit informațiilor furnizate de .

Tot sâmbătă, în intervalul orar 10:30 – 13:30, aceștia au executat o acțiune în municipiului Iași, împreună cu lucrătorii din cadrul Poliției Locale Iași.

57 de sancțiuni date bicicliștilor și celor cu trotinete

În cadrul acțiunilor, au fost legitimate 60 de persoane, fiind aplicate 110 sancțiuni contravenționale, dintre care 43 pentru nerespectarea regulilor de către conducătorii de biciclete, 14 pentru nerespectarea regulilor de către conducătorii de trotinete, iar 53 pentru alte categorii de participanți la trafic, în valoare de 33.210 lei.

A fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

„Poliția recomandă tuturor participanților la trafic, în special conducătorilor de biciclete și trotinete, să respecte regulile de circulație, să circule cu prudență și să adopte un comportament responsabil în trafic. Respectarea legislației rutiere și atenția sporită contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței tuturor participanților la trafic”, a precizat inspector Anca Alexandra Vijiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

Angela Croitoru