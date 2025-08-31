Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe 31 august la Iași. Prin apel la numărul unic de urgență 112, ISU Iași a fost anunțat că arde vegetație uscată în curtea Grădinii Botanice. Pompierii militari au intervenit și au stins flăcările rapid, ulterior stabilind și cauza producerii evenimentului nedorit.

„Incendiu produs la vegetație uscată, pe aproximativ 1 ha, în curtea Grădinii Botanice Iași. Acționează două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. În urma incendiului a ars aproximativ 1 ha de vegetație uscată. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații deschise”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

FOTO-VIDEO ISU Iași

(G. S.)