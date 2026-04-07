Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „Măsura a fost luată după ce, în ziua de 05.04.2026, inculpatul a fost prins în flagrant, în Gara Internațională Nicolina, imediat ce a coborât dintr-un tren ce efectuase o cursă pe ruta București – Iași, în timp ce deținea asupra sa, în scopul comercializării, 16 doze de heroină”, conform DIICOT.

În încercarea de a evita descoperirea drogului de mare risc, bărbatul a ambalat substanța interzisă în staniol și a ascuns-o în lenjerie, iar când a fost prins a încercat să o înghită. Acuzatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași și s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului Regional al Poliției Transporturi Iași. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO diicot.ro