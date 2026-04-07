INFRACȚIONALACTUALITATEInfracțional Iași

Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „Măsura a fost luată după ce, în ziua de 05.04.2026, inculpatul a fost prins în flagrant, în Gara Internațională Nicolina, imediat ce a coborât dintr-un tren ce efectuase o cursă pe ruta București – Iași, în timp ce deținea asupra sa, în scopul comercializării, 16 doze de heroină”, conform DIICOT.

În încercarea de a evita descoperirea drogului de mare risc, bărbatul a ambalat substanța interzisă în staniol și a ascuns-o în lenjerie, iar când a fost prins a încercat să o înghită. Acuzatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași și s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului Regional al Poliției Transporturi Iași. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO diicot.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Neamț. Accident mortal la Davideni –traficul este blocat
Vreme deosebit de rece, precipitații mixte și ninsori la munte

Risc de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale – mai multe instituții au lansat un ghid de protecție

Perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale intensifică riscurile de fraude online...
Mandate europene de arestare, puse în aplicare în Neamț. Doi bărbați reținuți pentru fapte comise în Italia

Doi bărbați din Tămășeni, condamnați în Italia pentru mai...
Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți

O acțiune amplă a polițiștilor a avut loc la...
Fiscul anunță lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lucrări la sistemele...
Vreme deosebit de rece, precipitații mixte și ninsori la munte

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o nouă...
