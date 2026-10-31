Iași. Flagrant cu heroină – acuzații ascunseseră drogurile în lenjeria intimă

Doi bărbați ai fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DNA care i-au pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între luna septembrie și luna octombrie 2026, un inculpat, în vârstă de 28 de ani, a procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de heroină, cu sume cuprinse între 300 și 430 lei, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale”, conform DNA.

Pe 29 octombrie acuzatul, împreună cu un alt bărbat, în vârstă de 27 de ani, au fost prinși în flagrant, în municipiul Iași, în timp ce dețineau și transportau mai multe punguțe cu heroină, destinate comercializării. „Drogurile de mare risc, porționate în 30 și respectiv 32 de doze, au fost găsite ascunse în obiectele de lenjerie intimă purtate de către inculpați”, mai arată sursa citată. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, punctează anchetatorii.

FOTO-VIDEO diicot.ro