Iași. Fetiță de 7 ani lovită de o mașină chiar în fața casei părintești

O fetiță de 7 ani, care a ieșit din curtea casei părintești și a încercat să traverseze strada prin loc nemarcat pentru trecere, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism. Copila a fost transportată de urgență la spital, cu politraumatisme cauzate de accident.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla detaliile accidentului.

“La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pașcani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești, în comuna Todirești.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că o minoră, de 7 ani, ar fi ieșit din curtea locuinței și s-ar fi angajat în traversarea drumului prin loc nepermis, moment în care ar fi fost acroșată de un autoturism, condus de un tânăr, de 19 ani, din Todirești.

În urma evenimentului rutier, minora a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, a transmis IPJ Iași.

A.C.