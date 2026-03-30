Iași. Fals broker acuzat de înșelăciune de 3 milioane de lei

Zeci de persoane au căzut în plasa unei femei care promitea investiții avantajoase cu randament garantat într-un timp foarte scurt. În perioada 2017 – 2021, a păcălit numeroase persoane cu diverse sume de bani, paguba totală depășind 3 milioane de lei. În realitate banii au fost folosiți în interes personal, inclusiv pentru jocuri de noroc. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit datelor oficiale faptele au avut loc la diferite intervale de timp când a indus în eroare 24 de persoane prin folosirea de calități mincinoase și mijloace frauduloase. Acestora le-a prezentat ca adevărate fapte nereale constând în aceea că este broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveția.

Acuzata a susținut că poate tranzacționa pe piața Forex și poate să le deschidă conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000, 5.000 sau 10.000 de euro, investiții care ar fi trebuit să aducă un profit dublu garantat, într-un termen scurt, de 12 luni. Ulterior le-a menținut în eroare comunicându-le rapoarte conținând informații false referitoare la evoluția conturilor și prezentându-le noi oferte, cel puțin la fel de avantajoase. „În acest mod le-a determinat să îi remită (numerar sau/și prin virament bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care inculpata le-a folosit în interes personal, respectiv pentru cheltuieli personale, tranzacționarea în nume propriu pe platforme online și satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri”, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

În acest fel a produs un prejudiciu total de 566.394 euro și 242.453 lei. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iași și intră în prima etapă a procesului penal, camera preliminară, în care se verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate de anchetatori.